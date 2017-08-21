«الآثار» تكشف حقيقة اختفاء 32 ألف قطعة أثرية: «جريمة لا تسقط بالتقادم»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشف أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار بوزارة الآثار، عن حقيقة اختفاء 32 ألف قطعة آثار من 10 مخازن، مؤكدًا أن هذه الشائعات غير دقيقة وناتجة عن سوء تقدير، مشيرًا إلى أنه هذه القطع لم تُسرق من المخازن المتحفية كما روّج البعض.

وأضاف عشماوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن الوزارة طلبت حصر كل القطع الأثرية المفقودة للبحث عنها، لأن جرائم سرقة الآثار لا تسقط بالتقادم، لافتًا إلى أن «الآثار» قامت ببناء عدد من المخازن المتحفية وتم نقل أغلب الآثار إليها، وتم تسليمها وكتابة حصر بها.

شاهد أيضا

وأشار إلى أن أحد تجار الآثار كان يمتلك 34 ألف قطعة آثار قبل وضع قانون يجرم امتلاك الآثار، وتمسك بالاحتفاظ بها، وأخذت الدولة عليه عهدة بعدم التصرف فيها، ولكنه قام بتبديد حوالي 31 ألف قطعة أثرية، ولم يتبق معه سوى 3 آلاف قطعة سلمتهم زوجته للوزارة فيما بعد».

وعن باقي القطع الأثرية المفقودة، قال: «باقي ألف و300 قطعة مفقودة من مخزن القنطرة شرق وتل الفراعين، وهذا جاء بسبب الانفلات الأمني بعد 2011»، مشدّدًا على أن الآثار بالنسبة لمصر لا تسقط بالتقادم، متابعًا: «لن نترك حقنا فيها».