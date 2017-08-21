خالد عكاشة: أصبح هناك رفض للمسلمين بأوروبا بسبب الجماعات المتطرفة

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قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية، إن هناك 7 دول أوروبية رئيسية حدث فيها أعمال إرهابية خلال الفترة الماضية، منها بريطانيا وروسيا وألمانيا.

وأضاف عكاشة، خلال حواره مع الدكتور معتز عبد الفتاح، ببرنامجه «حلقة الوصل»، عبر فضائية «أون لايف»، أمس الأحد، أن الجماعات الإرهابية تخلق دائرة شيطانية، من خلال ترسيخ مبدأ الكراهية المتبادلة في هذه الدول بين الأقليات والحكومات والأكثريات.

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وتابع الخبير الأمني، أن «هناك قصور في فصل أوروبا ما بين الإخوان وجماعات العنف، لكن مؤخرًا بسبب الأعمال الإرهابية بدأ ذلك يتغير».

وأكد أن «هذه الجماعات تروج للإسلام المتطرف، وهي الصورة غير الصحيحة ولا السوية للدين، ما جعل هناك رفض لوجود المسلمين بداخل هذه المجتمعات، ذلك خلق حالة احتقان وضيق شديد».