جورج إسحاق: «تعديل الدستور يضر باستقرار البلد.. وبلاش نلعب فيه»

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قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يرفض تعديل الدستور وزيادة فترة مدة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ6 سنوات، منوهًا أن الدستور تم إقراره من 3 سنوات فقط، وحصل على موافقة شعبية، ولذلك يجب عدم «اللعب فيه».

أضاف إسحاق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «الدستور وثيقة استقرار، ولذلك فإن التعديل فيه خطير جدًا، لأن أي تعديل في الدستور يؤدي إلى أزمة دستورية كبيرة، نأمل تجنبها لأننا نريد الدولة مستقرة».

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أكد أن الفقرة الخامسة من المادة 226 تحصن مادة المدة الرئاسية، ولهذا لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، متابعًا: «الدستور لو اتلعب فيه يسقط، ورأيي منتكلمش عن التعديل ونتكلم عن تطبيقه».