4 أمراض قد تصيبك أثناء الحمل..احذري من أسبابهم

كتبت- ميادة وسام:

تعتبر فترة الحمل من أكثر الفترات استمتاعا لدى المرأة وقلقاً في نفس الوقت بسبب احتمالية الاصابة بعدة أمراض تصاحب تلك الفترة.

وقال الدكتور أحمد خيرى مقلد أستاذ أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس أن هناك 4 أمراض شائعة تصيب الحامل:

1-السكرى

يعتبر من أخطر الأمراض والتى قد تسبب تشوهات لدى الجنين، خاصة فى حالة إصابة الأم به قبل الحمل، لأنه يؤثر على الجنين فى الشهور الأولى لتكوينه، لذا يجب على الأم عمل ضبط السكر فى الجسم قبل الحمل،أما فى حالة الإصابة به أثناء الحمل فيجب مراقبته جيدا، لأن زيادة نسبة السكر فى دم الأم تنتقل إلى الجنين وتتسبب فى زيادة وزنه، كما يحدث مشاكل للأم أثناء الولادة الطبيعية.

2-الضغط المرتفع

يؤثر على تدفق الدم إلى المشيمة، مما قد يسبب نقص فى وزن الجنين عند ولادته.

3- تسمم الحمل

يحدث نتيجة ارتفاع فى ضغط الدم بالإضافة إلي وجود زلال فى بول الأم، فى النصف الثانى من الحمل، مما قد يؤدى إلي مخاطر لدى الأم ويعرضها للولادة المبكرةأو المبتسرة.

4- التهاب المسالك البولية

تزيد تلك الالتهابات لدى المرأة الحامل حيث يعمل هرمون الحمل على التقليل من حركة الجهاز البولى، بالإضافة إلي ضغط وزن الجنين عليه، فيجب الأنتباه،حيث أن أي التهاب يصيب الجسم إذا تم إهماله، يمكن من انتشار البيكتريا فى دم الأم وبالتالى تؤدى لإصابة الجنين بالعدوى داخل الرحم