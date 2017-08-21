أخبار عاجلة

«الإصلاح يمضي بخطى ثابتة».. تفاصيل اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية -
بدء تنفيذ مشروع مصنع «الرمال السوداء» بكفر الشيخ -
شرطة المرور: 90% من البلاغات التي نتلقاها «هزار».. ونتتبع أرقامها -
أسمنت أسوان تستخدم «السخرة» مقابل منع عمالها من العودة -
«البدري» يضع برنامج الأهلي استعدادا للموسم الجديد -
اتحاد الكرة يوافق على قيد 4 أجانب.. وتفوّيض أبو ريدة لعودة الجماهير -
لعلهم يفقهون - مع الشيخ خالد الجندي - حلقة الإثنين 21-8-2017 ( الأدلة القرآنية ) -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2017 مع ماغي فرح -
السفيرة عزيزة - مع ( نهى عبد العزيز- شيرين عفت ) حلقة الاثنين 21- 8 - 2017 -
تشكيل لجنة من مسئولي الأندية لمناقشة لائحة اتحاد الكرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مواطنون لرئيس مدينة دسوق: "مش لاقيين الدواء في المستشفى العام"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مواطنون لرئيس مدينة دسوق: "مش لاقيين الدواء في المستشفى العام"

01:51 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

8

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شكا عدد من مواطني مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لمساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق اللواء حمدي الحشاش، خلال زيارته لمستشفى دسوق العام، من وجود نقص فى الأدوية بالمستشفى، ومطالبتهم بتوفير الأدوية، وحتى الطارئة منها، على نفقتهم الخاصة من الصيدليات خارج المستشفى.

وكان مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، توجه لمستشفى دسوق العام، في زيارة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، برفقة وليد فاروق، رئيس حي جنوب، وفريد حلمي، نائب رئيس الحي، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، وللوقوف على مدى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتبين التزام طاقم النوبتجية اليلية بعملهم المكلفين به.

والتف عدد من المواطنين، والمترددين على هذا قسم الطوارئ والاستقبال حول رئيس المدينة، واستمع إلى شكواهم، ووعدهم بحل هذه المشكلة من خلال التواصل مع مسؤولي الصحة بكفر الشيخ، لتوفير احتياجات المستشفى من الأدوية اللازمة.

وقرر مساعد محافظ كفر الشيخ، تحرير مذكرة وإرسالها إلى الدكتورة لميس المعداوي، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، تتضمن توفير الأدوية اللازمة لمستشفى دسوق العام، نظرًا لتعدد شكاوى المواطنين من هذا الأمر، مع إخطار محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، بتلك الشكاوى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أمن كفر الشيخ يكشف معلومات جديدة عن المتهم بالتشهير برئيس نيابة دسوق

    أخبار

  • استعدادًا لعيد الأضحى.. 19 مجزرًا وغرفة عمليات ببيطري كفر الشيخ

    أخبار

  • إسعاف كفر الشيخ: 105 سيارات استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

    أخبار

  • فتح مجزرين بالمجان أول أيام عيد الأضحى بمركز الحامول في كفر الشيخ

    أخبار

إعلان

c96fc452d7.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المعارضة السورية تسعى لتشكيل جبهة موحدة في محادثات الرياض

المعارضة السورية تسعى لتشكيل جبهة موحدة في محادثات الرياض

القصة الكاملة لعملة "البيتكوين"

القصة الكاملة لعملة "البيتكوين"

السجن لعضو جماعة كاثوليكية للاعتداء جنسيا على الأطفال في أستراليا

السجن لعضو جماعة كاثوليكية للاعتداء جنسيا على الأطفال في أستراليا

كيف تتصرفين مع طفلتك التي تحب زميلها؟

كيف تتصرفين مع طفلتك التي تحب زميلها؟