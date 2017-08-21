مواطنون لرئيس مدينة دسوق: "مش لاقيين الدواء في المستشفى العام"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شكا عدد من مواطني مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، لمساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق اللواء حمدي الحشاش، خلال زيارته لمستشفى دسوق العام، من وجود نقص فى الأدوية بالمستشفى، ومطالبتهم بتوفير الأدوية، وحتى الطارئة منها، على نفقتهم الخاصة من الصيدليات خارج المستشفى.

وكان مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، توجه لمستشفى دسوق العام، في زيارة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين، برفقة وليد فاروق، رئيس حي جنوب، وفريد حلمي، نائب رئيس الحي، لمتابعة سير العمل بالمستشفى، وللوقوف على مدى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وتبين التزام طاقم النوبتجية اليلية بعملهم المكلفين به.

والتف عدد من المواطنين، والمترددين على هذا قسم الطوارئ والاستقبال حول رئيس المدينة، واستمع إلى شكواهم، ووعدهم بحل هذه المشكلة من خلال التواصل مع مسؤولي الصحة بكفر الشيخ، لتوفير احتياجات المستشفى من الأدوية اللازمة.

وقرر مساعد محافظ كفر الشيخ، تحرير مذكرة وإرسالها إلى الدكتورة لميس المعداوي، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، تتضمن توفير الأدوية اللازمة لمستشفى دسوق العام، نظرًا لتعدد شكاوى المواطنين من هذا الأمر، مع إخطار محافظ الإقليم اللواء السيد نصر، بتلك الشكاوى.