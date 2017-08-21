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القوات البحرية تنقذ 6 صيادين من الغرق في بورسعيد

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مصراوي Masrawy

القوات البحرية تنقذ 6 صيادين من الغرق في بورسعيد

01:12 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

القوات البحرية تنقذ 6 صيادين من الغرق في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال مصدر مطلع بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، إن القوات البحرية أنقذت 6 صيادين قبل غرقهم بالقرب من المجري الملاحي لقناة السويس.

وأوضح المصدر أن مركب "الحاج مرسي" اصطدمت بمنتصف الحاجز الغربى "حجر سعيد" والذى يبعد بحوالى 2 كيلو متر عن المجرى الملاحي لقناة السويس .

وأكد المصدر أن القوات البحرية انتقلت إلى مكان الحادث وأنقذت طاقم البحارة من الصيادين دون خسائر في الأرواح، وسيتم إنزال المركب صباحا من فوق الحجارة التى اصطدمت بها، مرجحا أن يكون الحادث نتيجة قطع في الدفة.

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