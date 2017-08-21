جامعة قناة السويس: اليوم آخر أيام تنسيق الدبلومات الفنية
جامعة قناة السويس: اليوم آخر أيام تنسيق الدبلومات الفنية
12:33 ص الإثنين 21 أغسطس 2017
الإسماعيلية - إنجي هيبة:
أكد الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس، أن اليوم الإثنين، هو آخر أيام تنسيق طلاب الدبلومات الفنية الناجحين بحد أدنى 60%.
وسجل نحو 1500 طالب وطالبة رغباتهم إلكترونيا بمكتب الجامعة، منذ الثلاثاء الماضي، حسب الدكتور أمير مهنا، مسؤول التسجيل الإلكتروني.
من ناحية أخرى، واصلت الإدارة الطبية بالجامعة استقبال الطلاب الجدد المتقدمين للمدن الجامعية، وذلك لإجراء الكشف الطبي.
كما يستعد مكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة الناجحين في امتحانات الدور الثاني؛ لتسجيل رغباتهم عقب إعلان النتيجة الأسبوع المقبل.
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