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اليوم ..نظر استئناف نجل هالة فاخر وطليقته في قضية نفقة ابنتهما

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مصراوي Masrawy

اليوم ..نظر استئناف نجل هالة فاخر وطليقته في قضية نفقة ابنتهما

12:35 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

اليوم ..نظر استئناف نجل هالة فاخر وطليقته في قضية نفقة ابنتهما

كتب -محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 133 استئناف أسرة عالي، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، الطعنين المقدمين من حسين أيمن حسين صدقي نجل الفنانة هالة فاخر، وطليقته هالة حسن على الحكم الصادر من محكمة أسرة الجديدة برئاسة المستشار كريم جمال في الدعوى رقم 123 لسنة 2016 بإلزامه بدفع 1000 جنيه نفقة شهرية لابنته "جاسمين" .

تعود أحداث الواقعة عندما تقدمت طليقة نجل الفنانة هالة فاخر بطلب رقم 100 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد كل من الفنانة هالة فاخر ونجلها حسين أيمن حسين صدقي ووالده أيمن حسين صدقي، وطالبت فيه بإلزام "فاخر" و"أيمن" جد ابنتها "جاسمين" التي تعاني من ضيق في التنفس وأمراض صدرية بالإنفاق عليها، إلا أن الفنانة هالة فاخر ونجلها ووالده تغيبوا عن حضور جلسة "التسوية"، بينما مثلت مطلقة نجل الفنانة بوكيل عنها، فتمت إحالة الدعوى للمحكمة للفصل فيها.

وأثناء تداول الجلسات طلب دفاع طليقة نجل الفنانة التحري عن دخلها ودخل نجلها ووالده، واكتفت التحريات الواردة من مباحث قسم القاهرة الجديدة وقتها بعبارة "ميسورة الحال"، ولم تشر التحريات من قريب أو بعيد إلى ما إذا كانت الفنانة تمتلك عقارات أو سيارات أو أراضي أو إلى حجم دخلها الشهري.

وأقرت طليقة نجل الفنانة هالة فاخر في التحقيقات التي أجرتها نيابة أسرة مصر الجديدة حول دخل" فاخر" وطليقها أيمن حسين ونجلهما حسين في دعوى نفقة اﻷقارب، بأن دخل الفنانة الشهري يصل إلى 50 ألف جنيه وأنها هي من تتولى اﻹنفاق على نجلها، وأنه يتحصل منها على مبلغ شهرى قدره 5000 جنيه، وخلال فترة زواجهما كانت هي من تتولى اﻹنفاق على البيت حيث كانت تمنحهما 2000 جنيه شهريا وتعطي نجلها 5000 جنيه شهريًا كمصروف شخصي له.

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