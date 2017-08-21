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اليوم.. محاكمة 16 متهما في أحداث الدفاع الجوي

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مصراوي Masrawy

اليوم.. محاكمة 16 متهما في أحداث الدفاع الجوي

12:34 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

اليوم.. محاكمة 16 متهما في أحداث الدفاع الجوي

محاكمة 16 متهما في أحداث الدفاع الجوي

كتب -محمود الشوربجي:

تنظر اليوم الإثنين محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، محاكمة 16 متهمًا في أحداث استاد الدفاع الجوي، والتي وقعت قبل مباراة كرة القدم، بين ناديي وإنبي باستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعًا من نادي الزمالك.

وأمرت النيابة العامة بإحالة 16 متهمًا في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل المباراة للمحاكمة.

وقالت التحقيقات إن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من الـ"وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث، كما أسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.

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