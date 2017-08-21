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اليوم. إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين في قضية "اقتحام السجون"

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مصراوي Masrawy

اليوم. إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين في قضية "اقتحام السجون"

12:31 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

إعادة محاكمة مرسي

كتب -محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و25 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام السجون".

كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأعضاء بجماعة الإخوان، على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة المحاكمة.

وقضت المحكمة -في يونيو 2015-بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤيد.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.

وأسندت النيابة إلى المدعى عليهم في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

 

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