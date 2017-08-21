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13 قتيلا على الأقل في معارك في افريقيا الوسطى

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مصراوي Masrawy

13 قتيلا على الأقل في معارك في افريقيا الوسطى

12:44 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

13 قتيلا على الأقل في معارك في افريقيا الوسطى

صورة جوية لاحد احياء بريا في جمهورية افريقيا الوس

بانغي - (أ ف ب):

قتل 13 شخصا على الأقل في معارك دارت السبت في بريا، 450 كلم شمال شرق بانغي عاصمة جمهورية افريقيا الوسطى، بين مسلحين من ميليشيات ائتلاف سيليكا وآخرين من ميليشيات انتي-بالاكا، كما أفاد الأحد مصدر طبي وكالة فرانس برس.

وقال طبيب في بريا "أحصيت 13 جثة السبت بعد معارك عنيفة بين عناصر الدفاع الذاتي (ميليشيات انتي بالاكا) وعناصر ميليشيا عبد الله حسين (فصيل من ائتلاف سيليكا)".

وأضاف "تم نقل 20 جريحا على الأقل إلى المستشفى غالبيتهم من المقاتلين من كلا المعسكرين إضافة إلى بعض المدنيين".

وأوضح الطبيب أن المعارك بين الطرفين مستمرة في المدينة منذ أسبوع وقد أوقعت حتى الآن حوالى 30 قتيلا.

وغرقت افريقيا الوسطى في الفوضى في 2013 بعدما أطاح متمردو سيليكا المسلمون بالرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه، ما أدى إلى هجوم مضاد شنته مجموعات انتي بالاكا المسيحية.

وسمح التدخل العسكري لفرنسا (ديسمبر 2013 - أكتوبر 2016) والأمم المتحدة بانتخاب الرئيس فوستان ارشانج تواديرا وعودة الهدوء الى بانغي، لكن ليس داخل البلاد حيث تصاعد العنف منذ نوفمبر الماضي.

وفي مدينة بريا وحدها، أجبرت أعمال العنف أكثر من 40 ألف من السكان على مغادرة منازلهم، بحسب أرقام مكتب الأمم المتحدة.

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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