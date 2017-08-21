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ريال مدريد يفتتح «الليجا» بفوز عريض على ديبورتيفو لاكورنيا

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ريال مدريد يفتتح «الليجا» بفوز عريض على ديبورتيفو لاكورنيا ريال مدريد يفتتح «الليجا» بفوز عريض على ديبورتيفو لاكورنيا

التحرير

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استهل ريال مدريد افتتاح مشواره بالدوري الإسباني، بفوز سهل على  ديبورتيفو لاكورنيا، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب ريازورو، ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الإسباني.

ونجح جاريث بيل في افتتاح التسجيل بالدقيقة 20، ثم عزز كاسميرو تقدم الريال بهدف ثاني في الدقيقة 27 لينتهي الشوط الأول بتقدم النادي الملكي بهدفين دون رد، قبل أن يضيف توني كروس هدف الفريق الثالت من المباراة في الدقيقة 62 من المباراة.

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ونجح الريال، فى افتتاح منافسات الموسم الجديد 2017/2018، بالتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبى على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزى، ثم السوبر الإسبانى بالفوز على غريمه التقليدى برشلونة خلال النصف الأول من أغسطس الجارى.

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