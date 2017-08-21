هل فكرت في الاستغناء عن معلول؟.. البدري يُجيب

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كشف حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة تفكيره في الاستغناء عن علي معلول الظهير الأيسر للفريق.

وقال البدري في تصريحات لقناة أون سبورت: "لم أفكر في أي وقت من الأوقات، في رحيل معلول من الأهلي"، مضيفا: "معلول متواجد في القائمة الإفريقية، إلى جانب أنه يعد لاعبًا مميزا للغاية، لم أفكر في الاستغناء عنه".

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وأردف "يوجد بعض الأشياء التي تحدثنا فيها مع معلول من أجل أن يتحسن بها، وهو ما حدث بالفعل".

واختتتم "معلول تطور كثيرا وهو مستمر بشكل طبيعي في الأهلي، لا نقدر على ترك لاعب مثل معلول، يرحل من صفوف الفريق".