البدري: «السوشيال ميديا ليست جماهير الأهلي»

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أكد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن جماهير فريقه ليست المتواجدة فقط عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال البدري في تصريحات لقناة أون سبورت، إنه يكن احتراما لأراء الجماهير المتواجدة عبر التواصل الإجتماعي، مشدداً على أنه يلتفت لها في بعض الأحيان.

وأضاف المدير الفني للنادي الأهلي: "السوشيال ميديا ليست جماهير الأهلي، نحترم أراء الجماهير عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ولكنهم بعض من مشجعي الفريق وليس الكل".

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وأوضح: "جماهير الأهلي في مواقع التواصل الإجتماعي هم مجموعة من الشباب المتحمس والذي يرغب في تحقيق الانتصارات".

واختتم: "أتابع ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنني أجد أراء غير منطقية في بعض الأحيان، ولكنني احترمها بالتأكيد".