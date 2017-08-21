رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل 12:07 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

كتب- طارق سمير:قضت الدائرة 24 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، بالسجن المشدد 15 سنة لشقيق محمود كهربا لاعب المنتخب الوطني ونادي الزمالك المعار لنادي اتحاد جدة السعودي، و4 آخرين بتهم القتل العمد والشروع فيه واستعراض القوة وحيازة سلاح ناري واستعمال العنف.وقال علي طه، محامي شقيق "كهربا"، إن المتهم ظل 3 سنوات محبوسًا على ذمة القضية، منذ يونيو 2014، وكانت أولى جلسات المحاكمة 19 مايو 2015، مضيفًا أن المحكمة استمعت خلال 20 جلسة إلى أقوال المتهمين والشهود، ومرافعة الدفاع، وتلاوة النيابة العامة لأمر الإحالة، حتى حجزت القضية للحكم بجلسة 20 يونيو، وحينذاك تم مد أجل الحكم بالقضية لجلسة اليوم الأحد.وتابع طه في تصريحات لـ"مصراوي"، أن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار المنسوبة لشقيق "كهريا" عقوبتها في القانون تصل إلى الإعدام أو المؤبد، ولكن المحكمة رأت أن أركان حكم الإعدام لم تكتمل، بعد تضارب أقوال الشهود، فمنهم من يؤكد أن الطلقتين المتسببتين في مقتل المسن والشروع في قتل آخرين خرجت من سلاح شقيق "كهربا"، بينما أكد آخرون أنها لم تخرج من سلاحه.ونصت المادة 230 من قانون العقوبات :"على أن كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالاعدام".وأشار المحامي إلى أن تحريات المباحث كانت في صالح "فتحي كهربا"، لتأكدها أن المتهم لم تخرج من سلاحه الطلقات المتسببه في القتل، مؤكدًا أن أهل المجني عليه بعدما شهدوا بأن شقيق "كهربا" المتسبب في القتل غيروا من أقوالهم في نهاية المحاكمة بعد الوصول إلى "توافق" مع عائلة "كهربا".وقال إن كل هذه الدفوع كانت في صالح موكله، وخففت من عقوبة التهم المنسوبة إليه التي كادت أن تصل للإعدام، مضيفًا أنه توقع صدور حكم بالسجن 3 سنوات بعدما دفع بالصلح الذي تم بين عائلة المتهم والمجني عليه، لأن تاريخ الأحكام القضائية اعتد بالتصالح بين العائلات في المشاجرات الثأرية بينهم لتتحول الجريمة الجنائية إلى جنحه.ونوه إلى أنه خلال 60 يوم سيطعن أمام محكمة النقض على الحكم بعد صدور الحيثيات من هيئة المحكمة، وسيضع في أبرز دفوع طعنه التوافق الذي وقع بين العائلتين، مما يجعل قبول الطعن جائز بنسبة كبيرة.ووجهت النيابة العامة لفتحي عبد المنعم عبد الحميد سليمان وشهرته فتحي كهربا "لاعب كرة، 24 سنة"، ومحمد يوسف إسماعيل حامد، وشهرته" عماد لولو السن 21 سنة"، وأحمد محمد حسين وشهرته "حموسة "، ومحمد ثروت أحمد عبد الغني وشهرته "محمد القرموطي"، وأحمد ثروت أحمد عبد الغني وشهرته "أحمد القرموطي" " هارب"، تهمة استعراض القوة والعنف مع المجني عليهم وهم محمد فرحات عبد الوهاب ومحمد حسين أنور وأحمد شحاتة السيد وقاطنو المنطقة محل الواقعة بأن أطلقوا وابلًا من النيران مما بث الرعب في أنفسهم وتسبب في رعبهم قاصدين من ذلك تعريض حياتهم للخطر وذلك حال حملهم أسلحة نارية نتج عنها جريمة واقترنت بجناية أخرى، كونهم بذات الزمان والمكان قتلو المجني عليه "محمد فرحات عبد الوهاب " عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتل من يتصادف مروره داخل الواقعة.وقالت النيابة أنهم أعدوا لذلك الغرض سلفًا أسلحة نارية مزخرة وانتقلوا صوب تواجده، وما أن ظفروا به حتى أطلق أولهم عيارًا ناريًا محدثًا الإصابة الواردة بتقرير الصفة التشريحية حال تواجد باقيهم مشهرين الأسلحة النارية، مطلقين منها الأعيرة النارية قاصدين من ذلك قتلا على النحو المبين سلفًا بالتحقيقات.ونسبت النيابة إليهم أيضا تهمة الشروع في قتل كل من "محمد حسين أنور" و"أحمد شحاتة السيد"عمدًا مع سبق الإصرار على ذات النحو المبين بالوصف السابق، محدثين إصابتهم المبينة بالتحقيقات وتهمة حيازة أسلحة بأن حازوا وأحرزوا سلاحًا ناريًا فرد خرطوش بدون ترخيص، وكذلك حازوا وأحروزا ذخائر تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازته.

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