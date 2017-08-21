قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة

القاهرة – (مصراوي):

نفت الهيئة العامة للطيران المدني القطرية رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل الحجاج القطريين من الدوحة إلى الأراضي المقدسة.

وقالت الهيئة قي بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، " صرح مصدر مسؤول بعدم صحة ما تناقلته وسائل الإعلام في الدول المقاطعة لقطر، بأن دولة قطر رفضت السماح لطيران الخطوط السعودية بنقل الحجاج القطريين".

وقال المصدر القطري إن "الهيئة تلقت طلباً من الخطوط السعودية طلبت فيه القيام بنقل الحجاج القطريين وتم الرد عليها من قبل الهيئة بأن يتم التنسيق والتواصل في هذا الشأن مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر من خلال بعثة الحج القطرية، وذلك وفقا للمعمول به في السابق حتى يتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

وقالت اليوم الخطوط الجوية السعودية إنها لم تتمكن من تسيير طائرات لنقل الحجاج القطريين من الدوحة بسبب عدم حصولها على تصريح من السلطات القطرية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية أوضح مدير عام الخطوط الجوية السعودية المهندس، صالح الجاسر، أنه تعذّر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة، وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب.

وقطعت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، يوم الخامس من يونيو الفائت العلاقات مع قطر واتهمتها بدعم وتمويل الجماعات الإرهابية. وهو الأمر الذي تنفيه الدوحة.

واتخذت الدول الأربع عددا من القررات الاقتصادية تجاه قطر منها غلق الأجواء الجوية البحرية أمام وسائل النقل القطرية.

وتقوم دولة الكويت بوساطة لحل الأزمة العربية القطرية وسط فشل وساطات وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.

وقدمت الدول الأربع قائمة من 13 مطلبًا إلى الكويت لتسليمها إلى قطر أهمها إغلاق قناة الجزيرة القطرية وقطع العلاقات مع إيران وإغلاق القاعدة التركية العسكرية. ورفضت الدوحة هذه القائمة واعتبرتها "تمس بالسيادة".