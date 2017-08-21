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اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا

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مصراوي Masrawy

اليوم.. يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا

12:28 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا

دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيلقي خطابا للأمة غدا الاثنين، يقدم خلاله آخر التطورات بشأن الموقف الأمريكي في أفغانستان وفي جنوب آسيا.

وأضاف بيان للبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن ترامب سوف يتحدث من فورت ماير في أرلينجتون الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش من يوم الثلاثاء).

وكان من المتوقع صدور الإعلان عقب اجتماع لترامب يوم الجمعة الماضي في منتجع كامب ديفيد مع فريقه للأمن القومي، حيث تم اطلاعه بشكل موسع على تنفيذ استراتيجية جديدة لحماية المصالح الأمريكية في منطقة جنوب آسيا.

وقد يشمل القرار إرسال المزيد من الآلاف من القوات الأمريكية لأفغانستان.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر يوم السبت إنه "تم قضاء يوم مهم في كامب ديفيد مع جنرالاتنا وقادتنا العسكريين الموهوبين للغاية. وقد تم اتخاذ الكثير من القرارات منها قرارات بشأن أفغانستان".

ورفض وزير الدفاع جيمس ماتيس التعليق على القرار، عندما سأله الصحفيون المرافقون له في رحلته للشرق الأوسط اليوم الأحد. وقال إن ترامب يريد أن يعلن عن قراره بنفسه "لذا سألتزم الصمت إلى حينئذ".

وشدد على أن القرار يتعلق باستراتيجية لمنطقة جنوب آسيا وليس فقط لأفغانستان، لكنه قال إنه يفضل ألا يجيب بشكل مفصل "نظرا لخطورة القرار".

وقال ماتيس إنه تم بحث العديد من الخيارات، وكان تحديد أحدها لتنفيذه "عملية دقيقة للغاية".

وقال إنه يعتقد أن ترامب لم يعلن عن قراره بشكل عاجل لأنه احتاج إلى عطلة نهاية الأسبوع "من أجل تجميع أفكاره بشأن ما سيقوم بتوضيحه للشعب الأمريكي".

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مصراوي Masrawy

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