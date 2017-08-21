صورة وخبر: العراق.. قوات الحشد الشعبي تتقدم نحو "تلعفر" 12:24 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

الحشد الشعبي في تلعفر (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن انطلاق عملية تحرير قضاء تلعفر من تنظيم "داعش"، الأحد، بعد أسابيع من إعلان انتصار القوات العراقية على التنظيم في الموصل، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.وقتلت طائرات التحالف 16 داعشيًا على أطراف المدينة التي تقع على مسافة 70 كيلومترًا من الحدود السورية.والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة دبابة تابعة لقوات الحشد الشعبي شبه العسكرية التي شاركت مع القوات العراقية في معركة تحرير الموصل أثناء تقدمها باتجاه تلعفر للمشاركة في تحرير المدينة التي تعد آخر معاقل "داعش" الحصينة في شمالي العراق.

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