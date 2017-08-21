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العرب اليوم: تقدم الجيش اللبناني وانطلاق عملية تحرير تلعفر

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: تقدم الجيش اللبناني وانطلاق عملية تحرير تلعفر

12:23 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العربية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها تقدم الجيش اللبناني في معاركه ضد داعش وانطلاق عملية تحرير تلعفر العراقية، علاوة على رفض قطر السماح للخطوط الجوية بنقل حجاجها.

1- الجيش اللبناني يحرز تقدما في معركته ضد داعش 

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 جنود من الجيش اللبناني ترفع علمي إسبانيا ولبنان في شرق لبنان اليوم (أ ف ب)

سجل الجيش اللبناني تقدما في معركته التي تتواصل ضد تنظيم داعش في شرق لبنان على الحدود مع سوريا معلنا السيطرة على ثلث المساحة التي كانت تحت سيطرة التنظيم المتطرف في المنطقة الجبلية المعروفة باسم جرود رأس بعلبك وجرود القاع.

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2- انطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر من داعش

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 انطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر من داعش (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق عملية تحرير مدينة تلعفر من تنظيم داعش الإرهابي.

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3- قصف صاروخي على معرض دمشق الدولي

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 قصف صاروخي على العاصمة السورية دمشق اليوم (أ ف ب) 

أفاد مصدر سوري بمقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بعد سقوط صاروخ محلي الصنع على مدينة المعارض على طريق مطار دمشق الدولي.

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4-قطر تمنع الطائرات السعودية من نقل حجاجها

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طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية - أرشيفية (أ ف ب)

أوضح مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر، أنه تعذر على الخطوط السعودية حتى الآن جدولة رحلاتها لنقل الحجاج القطريين من مطار حمد الدولي بالدوحة؛ وذلك لعدم منح السلطات القطرية التصريح للطائرات بالهبوط، على الرغم من مضي عدة أيام منذ تقديم الطلب، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

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5- طائرات التحالف ترتكب مجزرة في الرقة

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 طائرات من طراز "رافال" ضمن التحالف الدولي ضد داعش (أ ف ب)

ذكرت مصادر طبية أن طائرات التحالف الدولي ارتكبت مجزرة مروعة إثر قصف مبنى سكني في مدينة الرقة شمال شرقي سورية.

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