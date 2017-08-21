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ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

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مصراوي Masrawy

يعلن استراتيجيته في افغانستان

11:31 م الأحد 20 أغسطس 2017

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

الرئيس الاميركي دونالد ترامب

واشنطن - (أ ف ب):يعرض الرئيس الاميركي دونالد ترامب، مساء الإثنين، استراتيجيته في افغانستان مع بروز تساؤل كبير حول ما سيكون عليه عديد القوات الاميركية في هذا البلد بعد نزاع مستمر منذ 16 عاما.وقال البيت الابيض، الأحد، إن الرئيس الاميركي سيتحدث من قاعدة فورت ماير العسكرية جنوب غرب واشنطن.وأوضحت الرئاسة الاميركية أن ترامب سيعرض رؤيته بشأن مستقبل "التزام أميركا في كل من أفغانستان وجنوب آسيا".ويأتى هذا الاعلان بعيد كشف وزير الدفاع جيم ماتيس أن الادارة الأميركية توصلت إلى استراتيجية جديدة لافغانستان بعد مناقشات "حامية"، الا أن الرئيس دونالد ترامب هو الذي سيعلنها.ورفض ماتيس حتى التلميح إلى أي من تفاصيل القرار الذي جاء اثر اشهر من التكهنات حول ما اذا كان ترامب، المحبط بسبب الجمود بعد مضي 16 عاما في افغانستان، سيسمح لوزارة الدفاع الاميركية "البنتاجون" برفع عديد القوات على الارض.لكن ماتيس بدا راضيا بعدما وصفها بمراجعة معمقة للسياسة من قبل كثيرين من أعضاء مجلس الوزراء وكبار مسؤولي الأمن في كامب ديفيد الجمعة.وقال الوزير: "اشعر بارتياح كبير لان العملية الاستراتيجية جرت بدقة كافية ولم تتم وفق شروط مسبقة في الاسئلة التي يمكن طرحها او القرارات التي يمكن اتخاذها".وأضاف أنه: "تم الاستماع لكل مسؤول معني" بما في ذلك مسؤولو الميزانية المعنيين بتمويل هذا الجهد.وكانت لدى ترامب عدة خيارات مطروحة على الطاولة تراوحت بين الانسحاب من أفغانستان وتكثيف جهود واشنطن لهزيمة طالبان.وهناك حاليا ما يقارب من 8400 جندي أميركي إضافة إلى 5000 تابعين لحلف شمال الأطلسي يساندون قوات الأمن الافغانية في حربها ضد حركة طالبان وغيرها ومن المجموعات المسلحة التي تنشط في افغانستان.لكن الوضع لا يزال دمويا للغاية حيث قتل أكثر من 2500 شرطي وجندي افغاني بين الأول من يناير والثامن من مايو.

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