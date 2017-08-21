أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : محمد هاني أصيب بفيروس أثر على كفاءته الفنية -
لقاء حصري - البدري : كريم نيدفيد أفضل لاعبي الأهلي من عدة نواحي -
رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل -
قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة -
أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة -
اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا -
صورة وخبر: العراق.. قوات الحشد الشعبي تتقدم نحو "تلعفر" -
العرب اليوم: تقدم الجيش اللبناني وانطلاق عملية تحرير تلعفر -
القوات العراقية تحقق تقدما في مستهل عملية "تحرير تلعفر" -
مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

12:18 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

ضبط 14 ألف قرص ترامادول

الفيوم - حسين فتحي:
تمكنت المباحث الجنائية بالفيوم من ضبط فني بشركة الغاز، بحوزته 14 ألف قرص "ترامادول"، أثناء سيره بشارع أحمد شوقي أمام الفيوم الرياضي.

كانت مباحث الاشتباه بقيادة العقيد ياسر رحيم رئيس القسم استوقفت "م. ش. م" 36 سنة - فني بشركة الغاز، مقيم بمساكن غرب التعاوينات، أثناء قيادته دراجة بخارية رقم (22580 فيوم)، عُثر بحوزته على 14 ألف قرص ترامادول، الممنوع تداوله إلا باستشارة الأطباء.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار ببيعها لراغبي المتعة الجنسية ومدمني هذا النوع من المخدرات.

أحيل المتهم لنيابة بندر الفيوم، التي تباشر تحقيقاتها.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تنفيذ 1005 أحكام قضائية في حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

  • مصرع طفلة وإصابة أخرى صدمتهما سيارة أثناء لهوهما بالشرقية

    أخبار

  • عاطل بالمحلة يقتل حماته ويسرق "تحويشة العمر" التي ادخرتها لمناسك الحج

    أخبار

  • حبس 3 متهمين بحوزتهم أسلحة آلية وخرطوش في المنيا

    أخبار

إعلان

2459156cc1.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأجواء من داخل الصالة المغطاة لاستاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للشباب

الأجواء من داخل الصالة المغطاة لاستاد القاهرة في افتتاح بطولة كأس العالم للكرة الطائرة للشباب

مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن"

مساء dmc - أسامة كمال : "ستاد القاهرة المرعب" .. "الفرد أصبح أهم من المجموعة وأهم من الوطن"

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

المصري يحدد استاد بورسعيد لاستضافة مبارياته في الدوري

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمود طاهر - رئيس النادي الأهلي وسمير حلبية - رئيس النادي المصري

ستاد مصر: لقاء خاص مع محمود طاهر - رئيس النادي الأهلي وسمير حلبية - رئيس النادي المصري