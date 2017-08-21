ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

تمكنت المباحث الجنائية بالفيوم من ضبط فني بشركة الغاز، بحوزته 14 ألف قرص "ترامادول"، أثناء سيره بشارع أحمد شوقي أمام ستاد الفيوم الرياضي.

كانت مباحث الاشتباه بقيادة العقيد ياسر رحيم رئيس القسم استوقفت "م. ش. م" 36 سنة - فني بشركة الغاز، مقيم بمساكن غرب التعاوينات، أثناء قيادته دراجة بخارية رقم (22580 فيوم)، عُثر بحوزته على 14 ألف قرص ترامادول، الممنوع تداوله إلا باستشارة الأطباء.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار ببيعها لراغبي المتعة الجنسية ومدمني هذا النوع من المخدرات.

أحيل المتهم لنيابة بندر الفيوم، التي تباشر تحقيقاتها.​