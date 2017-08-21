مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة 12:09 ص الإثنين 21 أغسطس 2017

الدكتور شوقي علام

كتبت- نسمه فرج:قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن ترميم مصحف عثمان بن عفان يفصح عن الهوية المصرية المتدينة.وأضاف المفتي في كلمته باحتفالية انتهاء ترميم مصحف عثمان بحضور حلمي النمنم، وزير الثقافة أمس الأحد، أن المصحف وحروفه يحتاج إلى دراسة عميقة عن الحرف وتطوره ووضع النقاط عليه.كانت عملية ترميم المصحف بدأت في مارس 2011، بقرار من الدكتور محمد صابر عرب وقت توليه رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.واستغرق الترميم 6 سنوات وقام به فريق عمل من خبراء الترميم بعد دراسة حالة المصحف ووضع خطة لترميمه، واستيراد مواد خام من معمل ترميم الجلود بانجلترا حرصًا على الوصول لأفضل النتائج.يذكر أن مصحف 139 هو أحد النسخ التي أمر سيدنا عثمان رضي الله عنه بنسخها سنة 25 هجرياً، وإرسالها إلى المدن الإسلامية في ذلك الوقت -وفقًا لما ذكره المقريزي في الخطط المقريزية ربما كان المصحف هو النسخة التي كان يقرأ بها سيدنا عثمان رضي الله عنه يوم مقتله.وورد المصحف إلى دار الكتب في شهر فبراير 1884، من جامع عمرو بن العاص بمصر القديمة.

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