حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العالمية، اليوم الأحد، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها مقتل عشرات من مسلحي طالبان في أفغانستان وعملية طعن جديد في فنلندا، إضافة إلى انفجار خط أنابيب في المكسيك.

1- التحقيق في هجوم طعن بفنلندا

عناصر من الشرطة الفنلندية خلال التحقيقات اليوم (أ ف ب)

ذكرت مصادر الشرطة الفنلندية أن الشرطة تبحث فيما إذا كان المشتبه به الرئيسي في هجوم الطعن المميت في مدينة توركو الفنلندية كان يستهدف النساء عمدًا، وذلك فى الوقت الذى بدأت فيه التحقيقات مع المشتبه به المصاب وهو طالب لجوء مغربى.

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2- كوريا الشمالية تنتقد مناورات سيول وواشنطن

زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون في بيونج يانج (أ ف ب)

حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة اليوم من أنها "تصب الزيت على النار" من خلال المناورات العسكرية المقرر أن تبدأ الاثنين مع سيول، فيما بلغ التوتر بين واشنطن وبيونجيانج ذروته.

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3- قتلى ومصابون في انفجار بخط أنابيب وقود بالمكسيك

انفجار بخط أنابيب وقود بالمكسيك - أرشيفية (أ ف ب)

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة خمسة آخرين بجروح، وذلك جراء وقوع انفجار في خط أنابيب وقود غير قانوني بولاية "فيراكروز" الساحلية.

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4- عشرات القتلى من طالبان في عمليات جوية وبرية

قوات الجيش الأفغاني في مدينة قندوز الأفغانية - أرشيفية (أ ف ب)

ذكرت وزارة الدفاع الافغانية أن 23 مسلحا على الاقل من حركة طالبان قتلوا أو أصيبوا، خلال عمليات مناهضة للارهاب، جرت في 13 إقليما، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء.

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5-الحرائق تقطع خطوط السكك الحديدية جنوبي فرنسا

محاولات لاخماد حرائق الغابات في شرق مارسيليا (أ ف ب)

قال مسؤولون في شركة السكك الحديدية ووسائل إعلام في فرنسا إن حرائق الغابات في شرق مارسيليا تسببت في تقطع السبل بآلاف المسافرين في جميع أنحاء جنوبي فرنسا.

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