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نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي

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نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي

التحرير

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رفض النائب البرلماني أبو العباس فرحات اقتراح تعديل مدة الرئاسة بالدستور حاليا.

وقال النائب عن دائرة المتتزه في الإسكندرية، لـ"التحرير" اليوم الأحد، إن الوقت غير مناسب لمناقشة أي تعديلات دستورية.

وأضاف أبو العباس أن طرح هذه التعديلات سيفيد الرئيس عبدالفتاح بإطالة مدة رئاسته رغم كون أي حديث في مد فترة الرئاسة سيثير حفيظة الشعب المصري وسينقص من شعبيته.

وأوضح أن من مصلحة الجميع وأولهم الرئيس إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها العام المقبل.

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب. 

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من ، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس. 

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة». 
 

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التحرير

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