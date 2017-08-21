نائب مينا البصل بالإسكندرية: «مدة الرئاسة في الدستور قصيرة جدًا»

التحرير

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أيد النائب البرلماني محمد الكوراني مقترح تعديل فترة الرئاسة بالدستور.

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة مينا البصل بالإسكندرية، لـ"التحرير" اليوم الأحد، إنه يوافق ويؤيد بشكل كامل على تعديل بعض مواد الدستور منها زيادة مدة رئاسة الجمهورية عن أربع سنوات، معتبرًا أن المدة الحالية بالدستور قصيرة جدًا لأى رئيس.

وأكد الكوراني أن مدة 6 سنوات المقترحة للتعديل هى أقل مدة تمكّن الرئيس من تنفيذ برنامجه الانتخابى.

وأضاف: «أنا كعضو مجلس نواب أرى أن مدة 5 سنوات غير كافية لتنفيذ برنامجي وما أطمح إليه، فما بالك برئيس الجمهورية الذي بالطبع يحتاج إلى وقت كبير لتنفيذ برنامجه الانتخابي».

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».

