أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : محمد هاني أصيب بفيروس أثر على كفاءته الفنية -
لقاء حصري - البدري : كريم نيدفيد أفضل لاعبي الأهلي من عدة نواحي -
رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل -
قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة -
أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة -
اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا -
صورة وخبر: العراق.. قوات الحشد الشعبي تتقدم نحو "تلعفر" -
العرب اليوم: تقدم الجيش اللبناني وانطلاق عملية تحرير تلعفر -
القوات العراقية تحقق تقدما في مستهل عملية "تحرير تلعفر" -
مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

نائب كفر الدوار بالبحيرة: السيسى يحتاج سنتين لظهور إنتاج مشروعاته

Google+ Print
نائب كفر الدوار بالبحيرة: السيسى يحتاج سنتين لظهور إنتاج مشروعاته نائب كفر الدوار بالبحيرة: السيسى يحتاج سنتين لظهور إنتاج مشروعاته

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أيد النائب البرلماني محمود عادل شعلان مقترح تعديل مادة الرئاسة بالدستور.

وقال نائب كفر الدوار بالبحيرة، لـ"التحرير" اليوم الأحد، إن الرئيس عبدالفتاح بدأ في عمل مشروعات عملاقة مثل شبكات الطرق التي ربطت طرق ببعضها وقناة السويس ومحطات الكهرباء وغيرها من المشروعات التي ستنعش الاقتصاد المصري.

وأضاف شعلان أن مدة 4 سنوات لا تكفى لظهور هذه المشروعات والاستفادة منها وظهور إنتاجها، ولذلك يحتاج الرئيس لمد فترة الرئاسة لسنتين أخرتين حتى يستفاد المواطن المصري من هذه المشاريع.

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب. 

شاهد أيضا

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من ، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس. 

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة». 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي

نائب المنتزه بالإسكندرية: تعديل فترة الرئاسة سينقص من شعبية السيسي

نائب أبو حماد: اقتراح مد فترة الرئيس حاليا للنيل من السيسي

نائب أبو حماد: اقتراح مد فترة الرئيس حاليا للنيل من السيسي

نائب القليوبية: «لابد من مد فترة الرئاسة لنحكم على السيسي»

نائب القليوبية: «لابد من مد فترة الرئاسة لنحكم على السيسي»