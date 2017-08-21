نائب كفر الدوار بالبحيرة: السيسى يحتاج سنتين لظهور إنتاج مشروعاته

التحرير

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أيد النائب البرلماني محمود عادل شعلان مقترح تعديل مادة الرئاسة بالدستور.

وقال نائب كفر الدوار بالبحيرة، لـ"التحرير" اليوم الأحد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ في عمل مشروعات عملاقة مثل شبكات الطرق التي ربطت طرق مصر ببعضها وقناة السويس ومحطات الكهرباء وغيرها من المشروعات التي ستنعش الاقتصاد المصري.

وأضاف شعلان أن مدة 4 سنوات لا تكفى لظهور هذه المشروعات والاستفادة منها وظهور إنتاجها، ولذلك يحتاج الرئيس لمد فترة الرئاسة لسنتين أخرتين حتى يستفاد المواطن المصري من هذه المشاريع.

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

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ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».