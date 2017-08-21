نائب أبو حماد: اقتراح مد فترة الرئيس حاليا للنيل من السيسي

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كتب - إسلام عبدالخالق

أرجأ النائب البرلماني أحمد فؤاد أباظة التعليق على مقترح مد فترة الرئاسة بالدستور، حتى يتم عرضه بصورة رسمية على اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وقال عضو مجلس النواب عن مركز ومدينة أبو حماد في محافظة الشرقية، لـ"التحرير" اليوم الأحد، إن الحديث عن هذا الأمر حاليا أشبه بأحاديث مُرسلة تهدف للنيل من شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد أباظة على أنه إذا ما تقدم أحد النواب بمُقترح يعود بالنفع على مصلحة الوطن والمواطنين فإنه سيؤيده دون شك، أيًا كان شخص الرئيس أو اسمه، منوهًا بأن تأييده من عدمه راجع إلى الاطلاع على المُقترح ودراسة ما به من مميزات.

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».