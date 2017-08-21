برلماني يرفض مد فترة الرئاسة: «عايزين نحترم الدستور»

التحرير

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أعلن النائب البرلماني اللواء محمد أبو زيد رفضه مقترح تمديد الفترة الرئاسية لمدة 6 سنوات، قائلًا: "عايزين نحترم الدستور".

وقال عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها بمحافظة القليوبية، لـ"التحرير" اليوم الأحد، إن مد فترة الرئاسة غير مبررة خاصة في ظل الدستور الحالي.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية: «من حق الرئيس الترشح لمدة جديدة بدلًا من عدم احترام الدستور»، مشيرًا إلى أن تعديل الدستور ومد فترة حكم رئيس الجمهورية أمر مرفوض وسيحدث بلبلة دون داعٍ.

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

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ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».

