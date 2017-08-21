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أول فيديو لعودة العمل داخل مصانع الغزل والنسيج

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أول فيديو لعودة العمل داخل مصانع الغزل والنسيج أول فيديو لعودة العمل داخل مصانع الغزل والنسيج

التحرير

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عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديويؤكد من خلاله عودة العمل داخل مصانع شركة المحلة وبدء تشغيل الماكينات وإدارة عجلة الإنتاج.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: الآلاف من عمال الوردية الصباحية والمسائية عادوا للعمل، عقب صدور منشور من المفوض العام لشركة غزل المحلة المهندس حمزة أبو الفتوح، بناء على توجيهات من الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الغزل والنسيج، يفيد بضرورة العودة إلى العمل وتشغيل الماكينات بكافة عنابر ومصانع الشركة، والموافقة على صرف ما يعادل 10% من العلاوة الاستثنائية لبدل الغلاء، و90 جنيها بدل غذاء.

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التحرير

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أول فيديو لعودة العمل داخل مصانع الغزل والنسيج

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