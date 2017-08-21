جورج إسحاق عن السعيد: خلافنا كان سياسيًا فقط

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: كريم محجوب

قال القيادي الناصري جورج إسحاق، إنه لم يختلف مع الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع من الناحية الإنسانية أبدا وكان الخلاف سياسيًا فقط، حول موقفه المُعادي لثورة 25 يناير وكذلك موقفه من تأسيس حركة كفاية للتغيير.

شاهد أيضا

وأضاف إسحاق لـ"التحرير"، أثناء تقديم واجب العزاء في وفاة السعيد، داخل مسجد عمر مكرم، أنه حدثت مشادة بين القيادي اليساري الراحل وشباب حركة كفاية، وقال له: "دول تلامذة جورج" كنوع من التهكم عليهم، ولكن بعدها قمت بعتابه والإعتذار على ماحدث وكان آخر لقاء معه في مكتبة الاسكندرية.