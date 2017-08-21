نائب القليوبية: «لابد من مد فترة الرئاسة لنحكم على السيسي»

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أيد النائب البرلماني الدكتور محمد سليم مقترح تعديل مدة الرئاسة في الدستور.

وقال​ نائب القليوبية، لـ"التحرير" اليوم الأحد، إنه من المؤيدين لمد فترة الرئيس في الدستور إلى 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات، حتى يستطيع الرئيس أن يؤدى مهامه التنفيذية ويستكمل مشروعاته التنموية.

وأضاف سليم أن مدة الـ4 سنوات لا تكفى لتنفيذ ما وعد به الرئيس من برنامجه الانتخابى، متابعا: «لابد وأن يتم مد فترة الرئاسة لنحكم على الرئيس عبدالفتاح السيسي إذا كان أصاب أو أخطأ».

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».

