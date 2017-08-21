وقفة احتجاجية جديدة لعمال الأسمنت بأسوان (صور)

التحرير

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ينتظر أكثر من 200 شخص من عمال مصنع أسمنت أسوان، موافقة مديرية أمن المحافظة، لتنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المقبل، أمام ديوان عام المحافظة، للتعبير عن موقفهم الغاضب من استمرار أزمتهم العمالية، عقب وفاة 3 أشخاص من بينهم أثناء العمل بالمصنع الشهر الماضى، بعد تسرب مادة حارقة عليهم خلال عملية التصنيع وموقف الإدارة تجاههم، وتجاهلها لمطالبهم بشأن توفير إجراءات السلامة المهنية، خلال العمل.

وقال وائل رفعت، عضو هيئة الدفاع عن عمال مصنع أسمنت أسوان، إن إدارة المصنع كانت قد أرسلت عددا من الإنذارت المكتوبة بفصل عدد من عمال المصنع، فى أعقاب اعتصامهم خلال منتصف شهر يوليو الماضى احتجاجًا على وفاة 3 عمال من بينهم بالمصنع.



وأضاف رفعت، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن إدارة مصنع الأسمنت قررت مساء أمس السبت تسليم إثنين من أسر العمال المتوفين داخل المصنع شيكات تعويضات بواقع 400 ألف جنيه لكل أسرة، مقدمًا التحية لعمال المصنع من زملاء المتوفين والذين نجحوا فى الضغط على إداراة المصنع لرفع قيمة تعويضات الوفاة من 35 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه، رافضين فى الوقت ذاته استئناف العمل قبل توفير اشتراطات السلامة المهنية بالمصنع .

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من جانبه، قال محمود نور، عامل بالمصنع، إن الوقفة الاحتجاجية، الهدف منها التعبير عن رفض سياسة لى الذراع التى تعاملت بها إدارة المصنع معنا والتى رفضت عودتنا للعمل إلا فى حالة التنازل عن البلاغات التى تقدم بها العمال ضد إدارة المصنع وتنازلهم أيضا عن حقوقهم المالية المتأخرة وهو ما يرفضه العمال.

وكانت أزمة عمال مصنع أسمنت أسوان تطورت فجأة عقب وفاة 3 أشخاص من بينهم أثناء العمل عقب انسكاب مادة حارقة عليهم، مما دعا إلى اعتصامهم بالقرب من موقع المصنع بطريق "مصر/ أسوان"، فيما قامت قوات الأمن بفض اعتصامهم بالقوة، والقبض على 8 اشخاص من بينهم، ألا أنه تم إخلاء سبيلهم .