ضبط 5 قطع سلاح ناري و35 قضية مخدرات بالجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت ضبط حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملة بقيادة اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن ضبط 3 فرد خرطوش، طبنجة وبندقية خرطوش.

كما تمكن ضباط مكافحة المخدرات برئاسة اللواء ماجد عادل من ضبط 35 قضية مخدرات بمضبوطات 1.8 كجم حشيش، 32 جرام هيروين، 80 جرام إستروكس، و1462 قرصا مخدرا، وتحرير 312 مخالفة مرافق متنوعة.

حُررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.