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مقتل 16 داعشيًا في "تلعفر" العراقية

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مصراوي Masrawy

مقتل 16 داعشيًا في "تلعفر" العراقية

11:37 م الأحد 20 أغسطس 2017

ارشيفية

بغداد - (د ب أ): 

أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، الأحد، عن مقتل 16 عنصراً من "داعش" بقصف جوي على أطراف مدينة تلعفر شمال غربي العراق.

وقالت الخلية، في بيان، تلقت قناة "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "طيران الجيش نفذ 14 طلعة جوية ضمن عمليات (قادمون يا تلعفر) وأسفرت الضربات عن قتل 16 من عناصر داعش الارهابي، وتدمير دراجتين ناريتين وتفجير كدس عتاد كان مخبئاً في أحد الأوكار أطراف قضاء تلعفر".

وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي أعلن، اليوم الأحد، عن انطلاق عملية تحرير قضاء تلعفر من تنظيم داعش.

وجاء إطلاق عملية تحرير تلعفر بعد مرور أكثر من شهرين على إعلان العبادي عن تحرير الموصل من تنظيم داعش.

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مصراوي Masrawy

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