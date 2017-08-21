العراق: مقتل 3 من عناصر "داعش" غرب الأنبار

الرمادي - (د ب أ):

أعلن مصدر في الحشد العشائري بمحافظة الأنبار 200 كلم غرب بغداد، اليوم الأحد، مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش".

وقال شعيب برزان العبيدي أحد قادة الحشد العشائري لوكالة الانباء الألمانية إن "عناصر الحشد العشائري تمكنت عصر اليوم من قتل ثلاثة من عناصر داعش والاستيلاء على دراجتين ناريتين تحملان لوحات أرقام (ولاية الفرات) التابعة لتنظيم داعش الارهابي وعلى بعض الأسلحة المتوسطة والخفيفة ودراجات مفخخة قرب ناحية البغدادي غرب محافظة الأنبار".