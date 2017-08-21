غدًا.. كسوف كلي للشمس بأمريكا (سؤال وجواب) 10:38 م الأحد 20 أغسطس 2017

كسوف كلي للشمس

واشنطن - (د ب أ): قبل ثمانية عشر عاما، توقع مصمم الأزياء الأسباني باكو رابان 83 عاما، حلول كارثة، حيث قال إنه في يوم 11 أغسطس 1999، وهو اليوم الذي شهد كسوفا كليا للشمس على أوروبا، ستتفكك محطة الفضاء الروسية (مير) تحت "الشمس السوداء" وستتعرض عدد من المدن للتدمير.وكما نعلم، لم يحدث ذلك. لكن العلماء، من ناحية أخرى، يمكنهم التنبؤ بدرجة معقولة من الدقة ما سيحدث خلال كسوف الشمس.وفيما يلي معلومات كسوف الشمس (سؤال وجواب):سؤال: كيف يحدث كسوف الشمس الكلي؟الجواب: يحدث ذلك عندما يأتي القمر بين الأرض والشمس، ويحجب الشمس تماما في هذه العملية. وتتم ملاحظة تلك العملية وقت ولادة القمر الجديد بعدما يكون في طور المحاق وتكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا. وفي وضح النهار يحل الظلام لبضع دقائق، وتكون النجوم مرئية في السماء.وفقط في مساحة ضيقة من سطح الأرض، بعرض 270 كيلومترا كحد أقصى، سوف يكون الكسوف الكلي مرئيا - حيث يرخي القمر ظله الأساسي على كوكب الأرض. وأولئك الذين يجدون أنفسهم في نصف الظل سوف يواجهون كسوفا جزئيا حين يحجب القمر جزءا من الشمس فقط.سؤال: لماذا لا يحدث ذلك كل شهر؟الجواب: لأن مدار القمر يميل قليلا نحو مدار الأرض. لذلك فإن القمر الجديد يطوف بعيدا عن الأرض، إما فوق أو تحت الشمس. وفقط عندما تكون الشمس والقمر والأرض على استقامة واحدة فإن القمر يلقي ظله على الأرض، وعندئذ فقط يحدث كسوف الشمس.سؤال: لكن الشمس أكبر بكثير من القمر، هل هذا صحيح؟الجواب: هذا صحيح، فحجم الشمس أكبر كثيرا من حجم القمر ويصل حجم الشمس تقريبا إلى نحو 400 مثل بالنسبة لحجم القمر ولكن الشمس تبعد عن الأرض بمقدار 400 مرة عن المسافة التي يبعدها القمر عن الأرض. ولذلك فإنهما يظهران تقريبا بنفس الحجم عند مشاهدتهما من الأرض.سؤال: هل يكون الكسوف الكلي للشمس مرئيا في 21 آب/أغسطس؟الجواب: سيكون مرئيا في 14 ولاية أمريكية - من ولاية أوريجون في الشمال الغربي إلى ولاية ساوث كارولينا في الجنوب الشرقي. وسوف يكون هناك كسوف جزئي في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.سؤال: ما الفترة التى سيكون فيها الكسوف الكلي مرئيا؟الجواب: يستمر كسوف الشمس الكلي لمدة دقيقتين و 40 ثانية على الأكثرحسب مناطق الولايات المتحدة كل منطقة على حدة .ويمكن للكسوف، وفقا للظروف، أن يستمر لمدة تصل إلى سبع دقائق ونصف الدقيقة . فعلى سبيل المثال، في 22 تموز/يوليو 2009، استمر الكسوف الكلي فوق الصين وغرب المحيط الهادئ لمدة 6 دقائق و 39 ثانية.وتتأثر مدة الكسوف، من بين أمور أخرى، بأقطار واضحة من القمر والشمس جنبا إلى جنب مع مسافة كل قطر من الأرض خلال مدارات كل منها.سؤال: لماذا يعتبر الكسوف الكلي أمرا خاصا؟الجواب: من النادر جدا أن يشهد الإنسان هذه الظاهرة أكثر من مرة في نفس المكان. ومن المتوقع أن يكون الكسوف الشمسي الكلي المقبل في 2 تموز/يوليو 2019، وسوف يكون مرئيا على المحيط الهادئ، وسيتم ذلك في بعض المدن بالأرجنتين وتشيلي.سؤال: في أي منطقة أوروبية سيكون من الممكن أن نشهد هذه الظاهرة في 21 آب/أغسطس؟الجواب: في أوروبا الغربية، بما في ذلك البرتغال وإسبانيا وغربى فرنسا وبريطانيا، سوف يكون الكسوف الجزئي مرئيا. ففي لشبونة، على سبيل المثال، سوف يكون خمس الشمس فقط محجوبا.وغدا الاثنين في 21 أغسطس، يتوقع أن يوجه الملايين من الناس أنظارهم إلى السماء في وضح النهار لمتابعة الحدث السماوي المرتقب عندما يحدث كسوف كلي ويبدأ حوالي الساعة 9 صباحا على الساحل الغربي للولايات المتحدة بالتوقيت المحلي (1700 بتوقيت جرينتش) وينتهي على الساحل الشرقي الأمريكي بعد نحو أربع ساعات.وفى الحادي والعشرين من شهر يونيو ، و قبل شهرين بالضبط من الحدث، تجمع مسؤولون في واشنطن لإطلاق حملة توعية تضمنت تقديم معلومات حول مكان رؤية ظاهرة الكسوف، وكيفية رؤيتها وما يمكن توقعه.وقالوا إن ظاهرة الكسوف تحدث كل ستة اشهر تقريبا، ولكن هذا الكسوف سوف يكون حدثا خاصا لأنه سيكون قد مر 99 عاما على حدوث كسوف من هذا القبيل في جميع أرجاء الولايات المتحدة القارية.

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