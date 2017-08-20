10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الألمان من أصول تركية إلى توجيه "صفعة" للتحالف الحاكم الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في انتخابات سبتمبر، وقال الرئيس السوري بشار الأسد إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما هو إلا متسول سياسي يجلس على قارعة الطريق يبحث عن أي دور، أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني أن الحدود الشمالية للأردن تحت السيطرة، وانتقد وزير الخارجية النمساوي زباستيان كورتس بشدة تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المعركة الانتخابية الألمانية والشؤون الداخلية بدول الاتحاد الأوروبي.

1- أردوغان: يجب توجيه "صفعة" للتحالف الحاكم في ألمانيا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول في 4 مايو 2017 (أ ف ب)

دعا الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الألمان من أصول تركية إلى توجيه "صفعة" للتحالف الحاكم الذي تقوده المستشارة الألمانية انجيلا ميركل في انتخابات سبتمبر، في استمرار لما اعتبرته برلين تدخلا غير مسبوق في شؤونها.

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2-الأسد: أردوغان متسول سياسي يبحث عن أي دور

الرئيس السوري بشار الأسد - أرشيفية

قال الرئيس السوري بشار الأسد، إنه تم عرقلة جولات في أستانة لحماية الإرهابيين وأن أي تركي يتواجد على الأراضي السورية دون إذن من حكومة البلاد هو عبارة عن محتل، مشددًا على أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ما هو إلا متسول سياسي يجلس على قارعة الطريق يبحث عن أي دور.

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3- عبد الله آل ثاني لحجاج قطر: منع الطائرات السعودية من نقلكم "مؤسف"

الشيخ القطري عبد الله آل ثاني - أرشيفية

المطيري: علق الشيخ القطري عبد الله آل ثاني، على عدم حصول الطائرات السعودية على تصريح لنقل الحجاج القطريين من الدوحة إلى السعودية بتدوينة على "تويتر" عبر فيها عن أسفه لمنعهم من استخدام الطائرات السعودية. وأضاف: "يؤسفني منع نقلكم عبر الطائرات السعودية من الدوحة لأداء الحج".

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4- ملك الأردن: الحدود الشمالية للمملكة تحت السيطرة

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمقر انعقاد القمة العربية في البحر الميت في 29 مارس 2017 (أ ف ب)

أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني أن الحدود الشمالية للأردن تحت السيطرة، مبديا ثقته العالية بالقوات المسلحة الأردنية في التعامل مع أي تهديد على حدود المملكة.

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5- ميركل عن صناعة السيارات بألمانيا: أشعر بخيبة الأمل

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل - أرشيفية

أعربت المستشارة الألمانية، انجيلا ميركل ،عن شعورها بخيبة الأمل حيال قطاع صناعة السيارات في بلادها.

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6- الرئيس الفنزويلي: النائبة العامة السابقة عرقلت التحقيق في قضايا فساد

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - أرشيفية

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، النائبة العامة السابقة لويزا أورتيجا بأنها عرقلت تحقيقات حول شبهات بحالات فساد كان قد أمر بإجرائها، وأضاف: "حين أبلغنا النيابة ماذا فعلت؟ نعلم بأنها نبهت الفاسدين فغادروا البلاد. لقد جنوا ملايين الدولارات فتحوا بها حسابات في الخارج، في ملاذات ضريبية في جزر الكاريبي".

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7- وزير الخارجية الألماني: يجب مواصلة النهج الصارم تجاه تركيا

وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابريل (يمينًا) ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (يسارًا) في موسكو في 29 يونيو 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل إنه يجب مواصلة النهج الصارم تجاه تركيا الذي تعتمده الحكومة الألمانية منذ قرابة شهر على المدى الطويل، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نعتقد أن يتم إنجاز الأمر في بضعة أسابيع.

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8- وزير الدفاع الإيراني: لن نخضع لأي ضغوط تحول دون تطوير برامجنا الصاروخية

وزير الدفاع الإيراني الجديد العميد أمير حاتمي - أرشيفية

أكد وزير الدفاع الايراني الجديد العميد أمير حاتمي أن بلاده لن تخضع لأي ضغوط للحيلولة دون تطوير برامجها الصاروخية.

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9- وزير الخارجية النمساوي: أردوغان يحاول نقل النزاعات من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي

وزير الخارجية النمساوي زباستيان كورتس - أرشيفية

انتقد وزير الخارجية النمساوي زباستيان كورتس بشدة تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المعركة الانتخابية الألمانية والشؤون الداخلية بدول الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "أردوغان يحاول نقل النزاعات من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي".

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10- الأسد: المشاريع الغربية مع الإخوان والإسلام السياسي "فشلت"

الرئيس السوري بشار الأسد (أ ف ب)

صرح الرئيس السوري بشار الأسد، بأن المشاريع الغربية مع الإخوان وجماعات ما يسمى بالإسلام السياسي فشلت لكن المعركة ضد هذه المخططات لاتزال مستمرة.

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