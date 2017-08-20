أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : محمد هاني أصيب بفيروس أثر على كفاءته الفنية -
لقاء حصري - البدري : كريم نيدفيد أفضل لاعبي الأهلي من عدة نواحي -
رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل -
قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة -
أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة -
اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا -
صورة وخبر: العراق.. قوات الحشد الشعبي تتقدم نحو "تلعفر" -
العرب اليوم: تقدم الجيش اللبناني وانطلاق عملية تحرير تلعفر -
القوات العراقية تحقق تقدما في مستهل عملية "تحرير تلعفر" -
مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

وزير التعليم: إجراءات جديدة لزيادة الرقابة على المدارس الخاصة والدولية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير التعليم: إجراءات جديدة لزيادة الرقابة على المدارس الخاصة والدولية

11:12 م الأحد 20 أغسطس 2017

وزير التعليم: إجراءات جديدة لزيادة الرقابة على المدارس الخاصة والدولية

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لن تتهاون بعد ذلك مع مخالفات المدارس الخاصة والدولية، مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات خلال الفترة المقبلة لزيادة الرقابة على هذه المدارس.

وأضاف الوزير خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الوزارة تتجه لفرض عقوبات تتمثل في غرامات مالية ضخمة على أي مدرسة ترتكب مخالفة، موضحًا أن الإجراءات المتبعة حاليا تتمثل في إنذار المدرسة ثم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة وفي حالة عدم التزامها بإزالة المخالفات يتم إصدار قرار بإغلاقها إداريا.

وأشار إلى أن الإجراء الأخير يترتب عليه ضرر للطلاب وأولياء الأمور، لذا سيتم دراسة فرض عقوبات مالية كبيرة على مالك المدرسة بدلا من إغلاقها إدارياً.

وتابع الوزير بأنه سيتم ربط سداد مصروفات المدارس الخاصة والدولية بحسابات بنكية، سواء المصروفات الأساسية أو الإضافية، حتى لا يتم التلاعب بأولياء الأمور وفي نفس الوقت تتمكن الدولة من تحصيل الضرائب المستحقة لها من المدارس الخاصة قائلا: "مفيش هزار في الموضوع ده".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير التعليم: لا نقصد تهميش مادة الحاسب الآلى ولم يعد مقبولا تدريسها

    أخبار

  • وزير التعليم​: حددنا مصروفات مدارس المتفوقين حفاظًا على استمرارها

    أخبار

  • وزيرالتعليم عن فتح باب التقديم بالمدارس اليابانية: "استنوا كام يوم"

    أخبار

  • طارق شوقي: الحياة يمكن أن تستمر بنظام تعليمي جديد "ماتخافوش"

    أخبار

إعلان

6424be8afd.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل

رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل

قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة

قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة

أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة

أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة

اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا

اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا