وزير التعليم: إجراءات جديدة لزيادة الرقابة على المدارس الخاصة والدولية

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لن تتهاون بعد ذلك مع مخالفات المدارس الخاصة والدولية، مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات خلال الفترة المقبلة لزيادة الرقابة على هذه المدارس.

وأضاف الوزير خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الوزارة تتجه لفرض عقوبات تتمثل في غرامات مالية ضخمة على أي مدرسة ترتكب مخالفة، موضحًا أن الإجراءات المتبعة حاليا تتمثل في إنذار المدرسة ثم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة وفي حالة عدم التزامها بإزالة المخالفات يتم إصدار قرار بإغلاقها إداريا.

وأشار إلى أن الإجراء الأخير يترتب عليه ضرر للطلاب وأولياء الأمور، لذا سيتم دراسة فرض عقوبات مالية كبيرة على مالك المدرسة بدلا من إغلاقها إدارياً.

وتابع الوزير بأنه سيتم ربط سداد مصروفات المدارس الخاصة والدولية بحسابات بنكية، سواء المصروفات الأساسية أو الإضافية، حتى لا يتم التلاعب بأولياء الأمور وفي نفس الوقت تتمكن الدولة من تحصيل الضرائب المستحقة لها من المدارس الخاصة قائلا: "مفيش هزار في الموضوع ده".