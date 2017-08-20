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مصطفى بكري: رفعت السعيد سيظل قدوة في الكفاح الوطني

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مصراوي Masrawy

مصطفى بكري: رفعت السعيد سيظل قدوة في الكفاح الوطني

11:08 م الأحد 20 أغسطس 2017

مصطفى بكري: رفعت السعيد سيظل قدوة في الكفاح الوطني

كتبت- مروه شوقي:

قال النائب مصطفى بكري، إن رفعت السعيد قيمة حقيقية ورمز وطني ، مضيفًا:"عشت معه أجمل أيام الشباب في منبر تأسيس اليسار".

وأضاف لمصراوي أثناء تقديمه العزاء بمسجد عمر مكرم: "سيظل مثل وقدوة في الكفاح الوطني بغض النظر عن أي آراء أو مواقف فهو كان يعرف ماذا يريد أن يقول كان ذا خط وطني واضح".

وأقيم عزاء الدكتور رفعت السعيد السياسي والمفكر اليساري الكبير بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكان في استقبال المعزين قيادات حزب التجمع في مقدمتهم رئيس الحزب سيد عبد العال، وعضو المكتب الرئاسي للتجمع حسين عبد الرازق، والمتحدث الرسمي نبيل زكي.

وتوفي السعيد، مساء الخميس الماضي، عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.

السعيد سياسي يساري بارز، ترأس حزب التجمع خلفًا للدكتور خالد محيي الدين، واعتقل عدة مرات بسبب مواقفه المعارضة لنظام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كما اتخذ موقفًا رافضًا لجماعة الإخوان.

وحصل السعيد، على شهادة الدكتوراه في تاريخ الحركة الشيوعية من ألمانيا، وصدرت له العديد من المؤلفات أبرزها: "تاريخ الحركة الاشتراكية في 1900-1925"، وكتاب "حسن البنا متى كيف لماذا؟".

ونعت رئاسة الجمهورية، السعيد، وقالت في بيان لها: "فقدت مصر رمزاً من رموز العمل السياسي الوطني الذي أثرى الساحة السياسية المصرية بفكره ومواقفه. كما مثل الدكتور رفعت السعيد حركة اليسار السياسي المصري باقتدار، وكانت له اسهامات ممتدة على مدار تاريخه السياسي، والذي تكلل برئاسة حزب التجمع".

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مصراوي Masrawy

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