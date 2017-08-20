وزير التعليم: لا نقصد تهميش مادة الحاسب الآلى ولم يعد مقبولا تدريسها نظرياً

كتبت-ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزارة لا تستهدف تهميش مادة الحاسب الآلى أو معلميها، بقرار خروج المادة من المجموع، ولكن الهدف تخفيف الضغط عن أولياء الأمور، حتى يتم تأهيل المنظومة لتدريسها بشكل عملي حقيقي.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه لم يعد من المقبول تدريس المادة بشكل نظري لعدم وجود معامل مؤهلة، كما هو الحال في العديد من المدارس.

وأكد الوزير على اهتمام الوزارة بمادة الحاسب الألى بدليل سعيها لدمج بنك المعرفة في العملية التعليمية وحث الطلاب على استخدامه للبحث عن المعلومات، مشيرا إلى أنه سيتم عرض قرار خروج المادة من المجموع في اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخميس المقبل.

​وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، قد أصدر قرارًا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بداية الشهر الجاري، برفع مادتي الحاسب الآلي والرسم من المجموع حتى تطوير منظومة التعليم.​