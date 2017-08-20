الوفد: مصر تتخذ خطوات جادة في التقارب مع إفريقيا للمرة الأولى منذ 2005

كتبت- مروة شوقي:

قال حزب الوفد، إن الخطوات التي تتخذه​ا مصر في سبيل تقارب وجهات النظر في إفريقيا هى الأولى من نوعها منذ عام 2005.

وأشار الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمي لحزب الوفد، في بيان صحفي، الأحد، إلى أن تبني مصر لهذا الإتجاه رغم تأخره يمثل ظهير حقيقي للاستثمار والتوسع الاقتصادي.

وأكد أن الخطوات السريعة التي تخطوها مؤسسة الرئاسة في التقارب الإفريقي تستلزم خطة عمل وزارية لتحويل هذا التقارب لفرص اقتصادية ناجحة.

وأوضح فؤاد، أن "المستهدف الموضوعي يجب أن يكون زيادة حجم التبادل التجاري حيث تبلغ قيمة الصادرات إلى إفريقيا في 2016 حوالي 3.4 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الواردات 1.3 مليار دولار الأمر الذي لا يمثل قيمة كبيرة في ميزان التجارة بين مصر والعالم، ومن ثم يجب أن تستهدف مصر تضاعف تلك الأرقام من خلال خطة عمل تتبناها مجموعة وزارية متخصصة".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد استقبل نظيره الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية فى زيارة رسمية لمصر هي الأولى له منذ انتخابه، فبراير الماضى وتعد الزيارة استمرار لتحرك مصري أفريقي ملحوظ في الفترة الماضية.​

وقبلها أجرى السيسي الأسبوع الماضي، جولة الأفريقية بزيارة 4 دول هي تشاد وتنزانيا ورواندا والجابون، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مصر وهذه الدول في مختلف المجالات.