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مصدر عن انهيار جزئي لـ"عقار إمبابة": صوت "طقطقة" أثار خوف الأهالي

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مصراوي Masrawy

مصدر عن انهيار جزئي لـ"عقار إمبابة": صوت "طقطقة" أثار خوف الأهالي

11:10 م الأحد 20 أغسطس 2017

ارشيفية

كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول بقسم إمبابة، ملابسات انهيار جزئي لعقار سكني بمنطقة الكيت كات، مساء الأحد.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن عقار قديم مكون من طابقين، غير مأهول بالسكان، مؤكدا أنه مغلق منذ سنة.

وأشار المصدر، إلى حدوث انهيار بدرجات السلم فقط، مشيرا إلى صوت "طقطقة السلم" أثار خوف الأهالي من احتمالية انهياره، مشددا على عدم وجود إصابات.

وأوضح المصدر، أن قوات الحماية المدنية مدعومة بفرق الإنقاذ البري، فرضا طوقا أمنيا بمحيط العقار، لحين حضور لجنة هندسية من الحي للمعاينة.

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مصراوي Masrawy

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