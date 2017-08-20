أخبار عاجلة

لقاء حصري - البدري : محمد هاني أصيب بفيروس أثر على كفاءته الفنية -
لقاء حصري - البدري : كريم نيدفيد أفضل لاعبي الأهلي من عدة نواحي -
رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل -
قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة -
أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة -
اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا -
صورة وخبر: العراق.. قوات الحشد الشعبي تتقدم نحو "تلعفر" -
العرب اليوم: تقدم الجيش اللبناني وانطلاق عملية تحرير تلعفر -
القوات العراقية تحقق تقدما في مستهل عملية "تحرير تلعفر" -
مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

برشلونة يفتتح مشواره في الـ«لاليجا» بفوز سهل على بيتيس (فيديو)

Google+ Print
برشلونة يفتتح مشواره في الـ«لاليجا» بفوز سهل على بيتيس (فيديو) برشلونة يفتتح مشواره في الـ«لاليجا» بفوز سهل على بيتيس (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تمكن برشلونة من افتتاح مشواره بالدوري الإسباني، بفوز سهل على نظيره ريال بيتيس، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الكامب نو.

واستطاع برشلونة أن يتقدم بالدقيقة 37، عن طريق هدف ذاتي أحرزه توسكا مدافع بيتيس، بعد تمريرة عرضية من دولوفيو تجاه ميسي تدخل اللاعب لمحاولة ابعادها.

وضاعف برشلونة النتيجة في الدقيقة 39 بعدما استقبل سيرجي روبيرتو تمريرة عرضية من جانب دولوفيو الذي بذل جهد رائع لقطع الكرة من الجانب الأيمن وتمريرها.

وصادف ليو ميسي سوء حظ غريب، حيث انطلق ميسي بالكرة في الدقيقة 60 ودخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية ارتدت من القائم الأيسر بعدما غيّر مدافع بيتيس اتجاهها، لتتحول إلى ركنية.

شاهد أيضا

وعاد القائم الأيسر ليحرم "ميسي" من هدف بعد أن  سدد كرة صاروخية تصدى لها القائم في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة سجل برشلونة أول ثلاثة نقاط في رصيده بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس بدون نقاط 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أول فيديو لعودة العمل داخل مصانع الغزل والنسيج

أول فيديو لعودة العمل داخل مصانع الغزل والنسيج

برشلونة يفتتح مشواره في الـ«لاليجا» بفوز سهل على بيتيس (فيديو)

برشلونة يفتتح مشواره في الـ«لاليجا» بفوز سهل على بيتيس (فيديو)

بالفيديو..ننشر أقوال متهم بسرقة 5 ملايين جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة نصر

بالفيديو..ننشر أقوال متهم بسرقة 5 ملايين جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة نصر

بالفيديو- وزير التموين: رفعت السعيد رجل وطني عظيم رغم اختلافي معه

بالفيديو- وزير التموين: رفعت السعيد رجل وطني عظيم رغم اختلافي معه