برشلونة يفتتح مشواره في الـ«لاليجا» بفوز سهل على بيتيس (فيديو)

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تمكن برشلونة من افتتاح مشواره بالدوري الإسباني، بفوز سهل على نظيره ريال بيتيس، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الكامب نو.

واستطاع برشلونة أن يتقدم بالدقيقة 37، عن طريق هدف ذاتي أحرزه توسكا مدافع بيتيس، بعد تمريرة عرضية من دولوفيو تجاه ميسي تدخل اللاعب لمحاولة ابعادها.

وضاعف برشلونة النتيجة في الدقيقة 39 بعدما استقبل سيرجي روبيرتو تمريرة عرضية من جانب دولوفيو الذي بذل جهد رائع لقطع الكرة من الجانب الأيمن وتمريرها.

وصادف ليو ميسي سوء حظ غريب، حيث انطلق ميسي بالكرة في الدقيقة 60 ودخل منطقة الجزاء، وسدد كرة قوية ارتدت من القائم الأيسر بعدما غيّر مدافع بيتيس اتجاهها، لتتحول إلى ركنية.

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وعاد القائم الأيسر ليحرم "ميسي" من هدف بعد أن سدد كرة صاروخية تصدى لها القائم في الدقيقة 81.

بهذه النتيجة سجل برشلونة أول ثلاثة نقاط في رصيده بينما يتجمد رصيد ريال بيتيس بدون نقاط