انهيار جزئي لعقار سكني في إمبابة دون إصابات

كتب - محمد شعبان:

شهدت منطقة إمبابة، اليوم الأحد، انهيارا جزئيا بعقار سكني، دون وقوع إصابات.

غرفة عمليات الحماية المدنية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بوقوع انهيار جزئي لعقار بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وانتقل رجال الدفاع المدني والإنقاذ البري إلى محل البلاغ، وفرض كردونا أمنيا بمحيط العقار؛ حفاظا على الأرواح.