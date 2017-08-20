رئيس لجنة الصحة بالبرلمان: مصر تحتاج لتعديل فترة الرئاسة

التحرير

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أيد الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، مقترح تعديل مادة حكم رئيس الجمهورية في الدستور.

وقال العماري في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، اليوم الأحد، إنه يرى ضرورة أن تساعد مدة الرئاسة الرئيس للعمل على تحقيق الإنجازات خاصة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة بعد مرور ثورتين في مصر.

وأضاف أن غالبية دول العالم التي تشبه ظروفها ما مرت به مصر تكون مدة الرئاسة بها من 5 إلى 6 سنوات، مؤكدا أن الشعب هو من يحدد ذلك عن طريق الاستفتاء.

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».

