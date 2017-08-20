نائب بالدقهلية عن تعديل مدة الرئاسة: «عشان إنجازات السيسي»

التحرير

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كتب – كارم الديسطي

قال اللواء أحمد حسين السعيد الخشب إنه مع مقترح تعديل المادة الخاصة بمدة الرئيس في الدستور، والمقدم إلى مجلس النواب، مضيفًا أنه سيوافق على المقترح عند مناقشته لاستمرار إنجازات عبدالفتاح السيسي.

وأضاف عضو مجلس النواب عن دائرة أجا بالدقهلية، لـ"التحرير"، اليوم الأحد، أن الرئيس لابد أن يستكمل المشاريع الاقتصادية الضخمة التي بدأها وأن يجني ثمار جهوده، موضحًا أنه ليس من المنطق أن يذهب السيسي دون أن يجني ثمرة إنجازاته.

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يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».