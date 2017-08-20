نائب أسواني: مقترح تعديل مدة الرئاسة لم يصل إلى مجلس النواب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال النائب البرلماني صلاح عفيفى إن مجلس النواب لم يصله حتى الآن أى تشريع أو مقترح أو طلب لتعديل المادة الدستورية الخاصة بتحديد مدة رئيس الجمهورية.

وأضاف عضو مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمدينة ومركز أسوان، لـ"التحرير"، اليوم الأحد، أن أى حديث فى هذا الشأن سابق لأوانه حاليا، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيناقش بشكل جماعى وبما يحقق الصالح العام أى مواد خاصة بتعديل مدة الرئاسة حال وصولها إليه.

وطالب عفيفى التيارات السياسية والحزبية ووسائل الإعلام المختلفة بعدم الخوض فى مثل هذه الأمور حاليا لعدم إثارة الرأى العام.

شاهد أيضا

يذكر أن النائب المستقل إسماعيل نصر أعلن عن تواصله مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، مقرر طرحها فور عودة انعقاد البرلمان بعد انتهاء فترة أجازة النواب.

ويتضمن مقترح إسماعيل مد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلا من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.

وتنص المادة «40» من الدستور على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».