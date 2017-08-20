وزير الثقافة: قتلة عثمان بن عفان يعيشون بيننا

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قال حلمي النمنم إن مصر قدمت الكثير للحضارة الإنسانية في الزمن القديم، والحضارة المسيحية والعربية والإسلامية، وفي عصرنا الحديث وهذه النسخة من المصحف يتعاقب عليها الحكام، والكل حريص على أن تكون النسخة مصانة ومحفوظة على مر العصور.

وأضاف، إننا في لحظة مهيبة، تحمل الكثير من المعاني والمثل، أولها مصحف عثمان بن عفان، ورضى الله عنها، مضيفًا، أنه يعرف أنه لا يصح أن يطرح على التاريخ تساؤل "لو"، ولكن ماذا لو لم يقم الخليفة عثمان بن عفان بالحفاظ على المصحف، وماذا لو ترك لمن يلحن فيه ويعبث به؟ مشيرًا، إلى أن الخليفة قدم خدمة جليلة للإسلام، ينبغي أن نذكرها له، وسوف يظل التاريخ يذكرها.

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وأكد أن الخليفة عثمان بن عفان ذو فضل كبير في حياة الإسلام، خاصة في اللحظات الأولى الصعبة من الإسلام، فقد رُمي عثمان بالكفر وقُتِل بدعوى أنه كافر، ورفض قاتلوه أن يُدفن في مقابر المسلمين، وها نحن نرى قتلة عثمان بن عفان، يطلون علينا، ولكن سوف ينتصر الحق وتبقى مصر.

جاء ذلك، خلال احتفالية وزارة الثقافة، اليوم الأحد، بانتهاء مشروع ترميم مصحف عثمان بن عفان، بدار الوثائق بالفسطاط بحضور الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، وعاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، والدكتور ممدوح الدماطي، وزير الآثار السابق، والقائمين بأعمال السفارة الفرنسية والهندية، وفريق عمل الترميم.

