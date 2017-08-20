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خيري رمضان: السوريون يساهمون في دخل مصر القومي بـ200 مليون دولار سنويًا

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خيري رمضان: السوريون يساهمون في دخل مصر القومي بـ200 مليون دولار سنويًا خيري رمضان: السوريون يساهمون في دخل مصر القومي بـ200 مليون دولار سنويًا

التحرير

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قال الإعلامي خيري رمضان، إن موقف القيادة المصرية تجاه سوريا كان الأفضل، لافتًا إلى أن دعمها للجيش السوري كان حرصًا على دعم جيش من أكبر الجيوش في المنطقة، ولمعرفتها بأهمية حمايته، حيث إنه يمثل حماية لشعبه والمنطقة.

أضاف رمضان، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، اليوم الأحد، أن  عاملت السوريين الموجودين فيها منذ 2012 معاملة المصريين، حتى إن اتحاد الكرة المصري يعامل اللاعب السوري كالمصري.

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وعلّق على بعض الرسائل التي انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والتي تحثّ السوريين الموجودين في الخارج على القدوم إلى مصر والعمل بها لتوافر فرص العمل والمعاملة الطيبة من المصريين لهم.

أكد رمضان، أن «السوريين منذ قدومهم إلى مصر يساهمون سنويًا بحوالي 200 مليون دولار في الدخل القومي المصري».

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التحرير

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