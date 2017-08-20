بالفيديو..ننشر أقوال متهم بسرقة 5 ملايين جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة نصر
بالفيديو..ننشر أقوال متهم بسرقة 5 ملايين جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة نصر
10:32 م الأحد 20 أغسطس 2017
كتب - محمد شعبان:أدلى سائق وفني كاميرات المتهمين بسرقة 200 ألف يورو، و551 ألف جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة نصر، بأقوالهما عقب القبض عليهما.وقال المتهم "م.ع"، 26 سنة، سائق، سائق كان يعمل بالشركة، إنه استغل فترة عمله واستخرج نسخة من مفاتيح الخزنة التي تتواجد داخل السيارات المصفحة منذ 8 أشهر.وأضاف المتهم أن الفكرة اختمرت في ذهنه لعلمه بخطوط السير، وأنه استعان بفني كاميرات لتنفيذ خطته من خلال مراقبة "مكان التنفيذ" بمحيط أحد المطاعم، اعتاد طاقم السيارة تناول وجبة الغداء بداخله، على مدار 3 أيام متواصلة.وأكد المتهم أنه فور توقف السيارة بشارع حمودة محمود بمدينة نصر، ترجل طاقمها اتجاه المطعم، تسلل وشريكه إلى داخل السيارة، واستوليا على المبالغ المالية، وفرا هاربين، مختتما اعترافاته "كانت وزة شيطان".ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من صاحب شركة لنقل الأموال، بتسليم 4 حقائب تحوي مبالغ 551.524 جنيه، و200 ألف يورو الخاصين بالشركة ملكه لكل من: محمد مجدي 63 سنة، قائد طاقم السيارة، وأحمد فاروق 22 سنة، فرد أمن، وحسن حامد 59 سنة، سائق لتسليمها مبالغ مالية لبنك بلوم فرع الزمالك.ووصل إليه اتصالًا هاتفيًا من الثاني أخبره أنه حال إيقاف السيارة بشارع حمودة محمود لتناول وجبة غذاء ولدى عودتهم اكتشفوا سرقة الحقيبتين من داخل السيارة، واتهمهم بالاستيلاء على المبلغ، وتبين سلامة منافذ السيارة، وبمواجهتهم بأقوال المبلغ، أنكروا ارتكاب الواقعة.وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "محمد ع."، 26 سنة، مطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "تبديد، ضرب"، والمقضي فيهم بالحبس سنتين و6 أشهر، و"إسلام م."، 27 سنة، فني كاميرات، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية عين شمس "سلاح بدون ترخيص"، ومقضي فيها بالسجن 3 سنوات.وأمكن ضبطهما، وأقرا بارتكاب الواقعة، وقرر الأول أنه نظرًا لسابقة عمله بالشركة، وعلمه بخطوط السير خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني باستخدام نسخة من مفاتيح السيارة والتي احتفظ بها لنفسه إبان عمله بالشركة.وتمكن المتهمان من تتبع سيارة الشركة باستخدام السيارة رقم (ن أ ر 561) أتوبيس ماركة ميتسوبيشي أبيض في أزرق اللون عهدته والتابعة لجهة عمله إلى أنه توقف بمحل الواقعة، وترجل منه طاقمه، واستوليا على المبالغ المالية، وفرا هاربين.تم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، ومبلغ 200 ألف يورو، و501 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ على متطلباتهما الشخصية.
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